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Seyfe Gölünün 2017 takvimi çıktı
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Seyfe Gölünün 2017 takvimi çıktı

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Seyfe Gölü'nde on yıldan bu yana çekilen fotoğraflarını 'Nostalji' adını verdiği albümde topladı.

Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, Seyfe Gölü'nde on yıldan bu yana çekilen fotoğraflarını 'Nostalji' adını verdiği albümde topladı.

Seyfe Gölü Kuş Cennetine ait çektiği fotoğraflardan takvim yapan Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, on yıllık fotoğraflardan 'Nostalji' adını verdiği masa ve duvar takvimi oluşturdu. Onuncu yıl anısına özel fotoğrafların yer aldığı takvim çalışmasına Kırşehir Valiliği de destek verdi.

"On yıldır oluşturulan takvimde değişmeyen tek fotoğraf Mevlana çiçeği"

UNESCO tarafından Mevlana yılı olarak ilan edilen 2007'de Ömer Çetiner'in Seyfe Gölü Kuş Cenneti yakınlarında çektiği semazen figürlü çiçek, on yıllık takvimde değişmeyen tek fotoğraf oldu.

On yıldan bu yana yapılan hiç bir takvimde aynı fotoğrafı kullanmadığını anlatan Ömer Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cenneti Türkiye turizmi açısından çok önemli, ben daha önce oluşturduğum hiçbir takvimde çektiğim fotoğrafın tekrarını kullanmadım. Ama on yıldır takvimler'imin değiştirmediği tek fotoğraf Şeb-i Aruz törenlerinde kullandığım ve Mevlana çiçeği adını verdiğim semazen figürlü çiçek oldu. "dedi.

"Seyfe Gölü Kuşlar için toplanma noktası"

Kırşehir'in 35 kilometre doğusunda Mucur ilçesi sınırlarında bulunan Seyfe Gölü'nün kuşların toplanma merkezi olduğunu belirten Seyfe Gölü Ekoloji Dernek Başkanı Ömer Çetiner, "Seyfe Gölü Kuş Cennetine ait her fotoğrafta kuşların toplanma noktası olduğu da görülebilir. Seyfe Gölü arzu ettiğimiz düzeyde değil 3 koruma sınıfına sahip olan nadir alanlardan bir tanesi Seyfe, RAMSAR Sözleşmesine girmesi ile Seyfe dünya kriterlerinde bir sulak alan olduğunu gösteriyor. Dünyaca tanınmış bir alanın korunmasına da özen göstermek zorundayız. Koruma talebimiz ise Seyfe Gölü'nün eski güzelliklerine kavuşmasını sağlamak adına yapılmalı. Yağışların az olmasına rağmen bile bölgede hiç olmayan kuşlar gelmeye başladı. Seyfe'nin göç yolu üzerinde olması nedeni ile kuşlar bölgeye geliyor. Seyfe kuşlar için toplanma noktası değişik yörelerden gelen kuşlar belirli bir süre bu bölgede konaklıyorlar." diye konuştu.

On yıllık fotoğraflarla takvim yapma amacını ise Ömer Çetiner şöyle açıkladı;

"Seyfe Gölünden ismini alan Seyfe Köyünde doğup büyümüş olmam ve doğayı sevmemin bir gereği olarak takvim çalışmalarımı adlandırıyorum. Zaman zaman insanlar bana yoğun iş temposuna bu çalışmaları nasıl sığdırıyorsun diye sorduklarında insanı ve doğayı sevdiğimi söylüyorum."
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