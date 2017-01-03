03.01.2017 09:59 Seydişehir Belediyesi, karla mücadele raporunu açıkladı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, 12 günlük karla mücadele raporunu açıkladı. Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, 12 günlük karla mücadele raporunu açıkladı.



Rapora göre, kar yağışının yoğun olduğu 12 gün içerisinde Seydişehir Belediyesi'nin 21 adet iş makinesi gece-gündüz dönüşümlü olarak çalışırken, 34 bin 500 litre mazot harcaması yapıldığı belirtildi. Seydişehir Belediyesi'nin 19-31 Aralık tarihleri arasında, kar yağışının yoğun olduğu zamanda dilimi içinde karla mücadeleye yönelik iş raporu açıklandı. 12 günlük süre içinde Fen İşleri Müdürlüğü, Makine Parkı Amirliği, Destek Hizmetleri, Temizlik İşlerinin koordineli olarak çalıştığı belirtildi. Karla mücadele çalışmalarında 21 iş makinesi, 2 adet tuzlama aracı, 140 ton tuz, 125 bin litre solüsyon, 57 personelle 16 merkez, 39 kırsal mahallede 7 gün 24 saat aralıksız çalışmalar devam etti.



Belediye Başkanı Mehmet Tutal, karla mücadele için yoğun iş programı uyguladıklarını belirterek, "Belediye olarak kış şartlarına karşı hazırlıklarımızı tamamlamıştık. İlçe merkezinde 1, 5 metreyi bulan kar yağışıyla tüm iş makinelerimizi ve ekiplerimizi karla mücadeleye sevk ederek, adeta seferberlik başlattık. Tüm birimlerimizi koordineli çalışma programı içine aldık. Olumsuz hava şartlarına karşın ekiplerimiz dönüşümlü olarak gece-gündüz mesai gözetmeksizin çalıştılar. Gerek kar kürüme gerekse tuzlama çalışmaları ile yollarımız trafiğe açık tutuldu. Kaldırımlarda da temizleme çalışmaları yapıldı. Şu an kamyonlarla karları şehir dışına taşıyarak trafiği rahatlatmak için mücadele ediyoruz" dedi.

