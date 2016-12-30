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Seydişehir Belediyesi, kardan yollar kapanınca diyaliz hastalarını hastaneye taşıdı
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Seydişehir Belediyesi, kardan yollar kapanınca diyaliz hastalarını hastaneye taşıdı

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kalan diyaliz hastalarının yardımına koştu.

Konya'nın Seydişehir İlçe Belediyesi, yaklaşık bir haftadır etkili olan kar yağışının ardından yolların kapanmasıyla mahsur kalan diyaliz hastalarının yardımına koştu.

Seydişehir, bir haftadır kar yağışının etkisi altında. Kar kalınlığının kent merkezinde bir metreyi bulması günlük yaşamı da olumsuz etkiliyor. Kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edilirken, belediye ekipleri yaşanan olumsuzlukları giderebilmek için var gücüyle çalışıyor. Seydişehir Belediyesi Başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon ekibi ana arterler başta olmak üzere kırsal mahallelerde ulaşıma kapalı yolların açılması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlçede farklı mahallelerden oturan ve hastaneye ulaşamayan vatandaşlar için Seydişehir Belediyesi ekipleri devreye girdi.

Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri haftanın 7 günü diyalize girmek zorunda olan hastalar için seferber oldu. Kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasının ardından, hasta servisi vatandaşları almaya gidemeyince Seydişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü kendi imkanları ile diyaliz hastalarını hastaneye taşıdı. Diyaliz hastası Müzeyyen Kaya da evinden alınarak Seydişehir Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Müzeyyen Kaya'nın eşi Ali İhsan Kaya, "Eşimin kulakları duymuyor. Haftanın her günü diyalize giriyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle servis gelmedi. Sağ olsun Belediye Başkanımız Mehmet Tutal bize böyle bir kolaylık düşündü. İlçe merkezinde bulunan bütün diyaliz hastalarımız evlerinden alarak hastaneye getirildi. Diyalizdeki işlemler tamamlandıkta sonra tekrar evlerimize geri döndük. Hizmetlerinden dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.
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