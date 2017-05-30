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Şevval Sam çocuklara Orhan Kemal öyküleri okudu
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Şevval Sam çocuklara Orhan Kemal öyküleri okudu

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldiği öğrencilere, yazar Orhan Kemal'in 'Elli Kuruş Çikolata' isimli kitabından öyküler okudu. Şam, bir ara öykü okumaya ara vererek çocuklarla birlikte şarkı da söyledi.

Ünlü sanatçı Şevval Sam, Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte bir araya geldiği öğrencilere, yazar Orhan Kemal'in 'Elli Kuruş Çikolata' isimli kitabından öyküler okudu. Şam, bir ara öykü okumaya ara vererek çocuklarla birlikte şarkı da söyledi.
Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Yılın Yazarı Orhan Kemal" etkinliklerine sevilen sanatçı Şevval Sam konuk oldu. Çocukları sanat dünyasının ünlü isimleri ile kütüphane atmosferinde buluşturmak amacıyla düzenlenen okuma etkinliği geniş katılımla gerçekleşti. Ünlü sanatçı Şevval Sam, Nilüfer Belediyesi Üçevler Kütüphanesinde öğrencilerle buluştu. İbrahim Uyar İlkokulu, Sadettin Türkün Ortaokulu ve Öğretmen Hasan Güney Ortaokulu'ndan toplam 116 çocuğun katıldığı etkinlikte Şevval Sam çocuklara Orhan Kemal'in 'Elli Kuruş Çikolata' isimli kitabından öyküler okudu. Ünlü sanatçı Sam'ın okuduğu öyküleri çocuklar da büyük dikkat ve keyifle dinledi. Şevval Sam, öyküleri okuduktan sonra çocuklarla birlikte "Bana Bir Masal Anlat Baba" şarkısını söyledi.

SAM: "ÇOCUKLARLA BİR ARAYA GELMEK KEYİFLİ"
Bu tür buluşmalara katılmaya özen gösterdiğini belirten ünlü sanatçı, Orhan Kemal gibi, Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli yazarlardan birinin anıldığı bu etkinliğin bir parçası olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Çocuklarla kitap vesilesiyle bir araya gelmekten keyif aldığını söyleyen Sam şöyle konuştu:
"Çocuklarla bir araya geldik, göz göze baktık, şarkı söyledik, kitap okuduk, konuştuk, sohbet ettik. Onların hayal dünyasında bundan sonra küçücük de olsa bir yerim varsa bundan daha büyük bir mutluluk olamaz. Kitap okuyan çocukları görmek insanı çok mutlu ediyor. Şu anda tablet bilgisayar ve telefonlarla vakit geçiren çocukların kitap okuduklarını görmek, kitap kokusunu duymaları, o hayal dünyasında gezinmeleri geleceğe olan umudumuzu artıran bir gerçeklik oldu benim için. Buna Nilüfer Belediyesi'nin katkısı çok büyük. Nilüfer Belediyesi'ni etkinlikten dolayı kutluyorum."

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