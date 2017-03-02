Sevimli yavru artık emin ellerde

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan 1,5 aylık yavru boz ayı, Kars'a getirildi ve bakıma alındı.

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan 1,5 aylık yavru boz ayı, Kars'a getirildi ve bakıma alındı.

Önceki gün Refahiye ilçesi Dolaylı köyü yakınlarında görülen ve kısa sürede bulunarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru ayı Kars'a getirildi. Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde koruma altına alınan yavru ayı biberonla beslenecek. Yavru bir müddet sonra ise doğaya bırakılacak.

KAÜ Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, "Pazar günü Erzincan Refahiye ilçesinde bulunuyor. Muhtaç bir şekilde, gördüğümüz kadarıyla, büyüklüğü, ağırlığı kadarıyla 1 veya 1,5 aylık civarında yaşı var. Ayı yavrusu oradaki şube müdürlüğümüzce bulunuyor ve Kars'taki Milli Parklar Doğa Koruma Şube Müdürlüğünce tarafımıza ulaştırıldı. Yaptığımız klinik muayenede herhangi bir hastalık bulgusuna rastlamadık. Bu süreçte bakımını, beslemesini yapıp gerekli büyüklüğe ulaştıktan sonra ilgili işlemlerini ve transferini yapacağız" dedi.



"DÖRT AY MİSAFİRİMİZ OLACAK"

Biberonla beslenecek olan yavru ayının misafirleri olacağını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Ekin Emre Erkılıç, "3-4 ay misafirimiz olacak. Kendisi boz ayı, bakımı gönüllü öğrencilerimiz var. Gönüllü öğrencilerimizle beraber yine tarafımızdan hem belirli aralıkla muayenesini yapacağız. Hem de bu süreç zarfında annesi olmadığı, annesine muhtaç olduğu için uzun bir süre sütle bakımını, beslenmesini yine gönüllü öğrencilerimiz tarafından yürütmeye çalışacağız" diye konuştu.

KAÜ Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinde tedavi altına alınan yavru ayının durumunun iyi olduğu belirtildi. Öğrenciler tarafından biberonla süt verilerek karnı doyurulan yavru ayı Kars'ta yaklaşık 4 ay misafir edilecek.

Yavru boz ayının büyüdükten sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.

(Işık Çapanoğlu / İHA)