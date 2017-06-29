Sevimli dostlarımız böyle serinledi

Kavurucu sıcaklarda hayvanlar unutulmadı.

Kavurucu sıcaklarda hayvanlar unutulmadı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesinde sıcaktan bunalan hayvanlarla özel olarak ilgileniliyor. Hazırlanan buzlu yemeklerle hem serinletiliyor hem de karınları doyuruluyor. Önemli hayvanat bahçelerini içinde bulunduran Kocaeli'nde de durum farklı değil. Burada da hayvanlar kafeslerine atılan buzlu yiyeceklerle serinletiliyor. Hava sıcaklıkları o kadar etkili oluyor ki sıcak iklim hayvanları bile bunalıyor.

Buzlu yiyecek yiyemeyen hayvanlar hortumla serinletiliyor. Bunlardan biri de ve Türkiye'nin en büyük kaplumbağası olan 97 yaşındaki Tuki. Bu devasa kaplumbağa bakıcıları tarafından hortumla yıkanarak serinletiliyor. Sıcak havaların etkisiyle

suyla serinleyen hayvanların verdikleri görüntüler büyük ilgi topluyor.

