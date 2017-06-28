Sevgilisinin ailesiyle bayramlaştı

2002 dünya güzeli Azra Akın, Ramazan Bayramının son günü Edirne'nin İpsala ilçesine geldi ve sevgilisi Atakan Koru'nun ailesi ile bayramlaştı.

2002 dünya güzeli Azra Akın, Ramazan Bayramının son günü Edirne'nin İpsala ilçesine geldi ve sevgilisi Atakan Koru'nun ailesi ile bayramlaştı.

Sosyal medya hesabında İpsala'dan 2 fotoğraf paylaşan Akın, hayranlarından beğenisini topladı. Akın, fotoğrafa "Suyun başında haberim yokmuş gibi çek kanka" yazdı. Bir de ceviz ağacının altında fotoğraf paylaşan Akın, sosyal medyadan takipçilerinin bayramını kutladı.

(Ergin Yıldız / İHA)