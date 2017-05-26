Sevgilisini öldürüp 8 parçaya böldü

Kayseri'de 5 gündür kayıp olan adamın sevgilisi ve sevgilisinin mesai arkadaşı tarafından öldürüldüğü, cesedinin elektrikli testere ile 8 parçaya bölündüğü ortaya çıktı.

Kayseri'de 5 gündür kayıp olan adamın sevgilisi ve sevgilisinin mesai arkadaşı tarafından öldürüldüğü, cesedinin elektrikli testere ile 8 parçaya bölündüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Develi ilçesinde meydana gelen olayda, B.Ö.'nün 5 gündür kayıp olduğu ve ailesi tarafından polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Tüm aramalara rağmen bulunamayan B.Ö.'nün bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliğinin faili meçhulleri çözmekte uzman olan ekip ile Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışma yaptığı bildirildi.

Cinayet Büro Amirliği uzman ekipleri ve Develi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilk olarak B.Ö.'nün ailesi ile görüştü ve G.B. ile sevgili olduklarını belirledi. G.B.'nin evinde özel cihazlarla inceleme yapan polis ekipleri kan izine rastladı. Kan izinin bulunmasının ardından G.B. ve mesai arkadaşı Y.K. aynı evde birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Katil zanlısı olarak gözaltına alınan G.B. ifadesinde, B.Ö. ile sevgili olduklarını ve kendisi ile isteği dışında ilişkiye girdiğini ileri sürdü. İfadesinde konuyu mesai arkadaşı Y.K.'ya anlattığını söyleyen G.B., plan yaparak B.Ö.'yü evine çağırdığını, Y.K. ile öldürdüklerini ve cesedi elektrikli testere ile 8 parçaya ayırdıklarını itiraf etti. Zanlı G.B.'nin ifadesi sonrasında yapılan çalışmalarda olayda kullanılan elektrikli testere de ele geçirildi.

Zanlı G.B. ve Y.K. verdikleri ifadede, B.Ö.'nün cesedini yakarak yok etmeyi planladıklarını ve bunun için bir araç kiraladıklarını, B.Ö.'nün cesedini de bu aracın bagajına koyduklarını söylediği öğrenildi. Verilen ifadeler sonrasında B.Ö.'nün parçalanmış cesedi, belirtilen aracın bagajında bulundu.

Gözaltına alınan G.B. ve mesai arkadaşı Y.K., haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Turan Bulut - Mahmut Kılınç/İHA)