10.02.2017 20:37 'Sevgililer Günü' klibine büyük ilgi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan klip büyük ilgi gördü. 'En değerli hediye sevginiz, sevgi hediye kutularından daha değerli ve maliyetsiz' mesajının verildiği klip, sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı. Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi tarafından Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan klip büyük ilgi gördü. "En değerli hediye sevginiz, sevgi hediye kutularından daha değerli ve maliyetsiz" mesajının verildiği klip, sosyal medyada da tıklanma rekoru kırdı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ticari metaya dönüşen, hediyeden başka bir anlam ifade etmemeye başlayan 'Sevgililer Günü'ne özel bir video klip hazırlattı. 'Asıl önemli olan sevgidir ve sevginin her hali güzeldir' temasıyla hazırlanan klibi paylaşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, "Sevgi cebinizden değil, yüreğinizden çıkar. Maliyetsizdir ve hediye kutularından değerlidir. Dünyanızı değiştirir. Kalbinizi yüceltir. Sevdikçe değerlenir, güzelleşirsiniz ve güzelleşir herkes, her şey. Sevin dünya değişsin" diyerek herkese çağrıda bulundu.



