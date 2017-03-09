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Ramazan Tamer

Sevgi tek kullanımlık değildir

Dünyada sevmek adına konuşmalarda en önde rol alanlar; BM başta olmak üzere, sevgiden yola çıkarak kendi emperyalist emellerini gerçekleştirmeye çalışan, başkasının malında, namusunda gözü olan aşk tanrıçaları, aşk hocaları, sevgi insanı gibi davranan birey ve devletlerdir.

Neden öyle dedim diye belki de aklınızda sorular oluşabilir. Asıl mesele birilerine sevgiyle yaklaşıyormuş gibi yapıp güzel, saf muhabbet ve sevgilerin önüne geçenlerden meydana gelen ve kendini onları köleleştirerek tanrılaşmaya kalkışan heva esiri bazı birey ve devletler için başkaca bir yöntem aradıklarını düşünemediğim içindir.

Bir şekilde kendisiyle yaşamaya mahkûm ettiklerini, zorla sevgi numaralarıyla ellerinde tutmaları ama sonuçta iğfal ettikleri topluluklara, bireylere yenilerini eklemek adına faaliyet gösterir olmaları; kendi kirlenmişliklerini ve kirlerini, bulaşıcı hastalık gibi yayarak keyiflerine keyif katmaya çalışmaktadırlar.

Bir şekilde resmi yollarla evdekini garantide gören ahlakı kötü bireylerin, birbirleriyle yetinmek yerine; başkalarının hazzını tadabilmek adına işgal ettikleri her coğrafyadan ve her gönülden insanları iğfal etmeye devam etmektedirler.

Afrika'da batının konumu ne ise hümanizmden bahisle, başka toplumları veya gönülleri kullanmaya devam edenlerin, bir gün güçleri kalmayınca ne yapacaklarını zaman bizlere göstermiştir ve gösterecektir.

Zamanın gösterdiği bu halden ders almayanların; hayatı ve iffetleri hoyratça ve hovardaca kullanmaya devam etmeleri belki de son demlerini yaşayanların, sınanmalarını artırmaktan ve kaybetmelerini temin etmekten öteye geçmeyecek bir sonucu ortaya çıkaracaktır.

Yaşadıkları dünyayı çöplüğe çevirmekten çekinmeyen bazı birey ve toplumlar; atıklarıyla başkasının beslenmesini onlara lütuf bağışlar cinsten algılarla, kendilerini meşrulaştırmaya kalkışmaları can sıkıcıdır. ama asıl can sıkıcı ve yürek acıtan şey ise; yaşadığı dünyayı kirlettiğini bilenlerin yalaka ve tetikçilerin, hala onları sanki hiçbir şey yokmuşçasına elindeki imkanlardan belki bir gün bize de ihtiyaç olur dercesine yanlışlarını onaylayan, alkışlayan ve kenarından köşesinden artacak sevgi bulaşıklı ilişkilerden hayır ummaya kalkışan olmalarıdır.

Tek kullanımlık malzemeler kategorisine sokulan sevgiye dair her şey, diğer tüketim malzemeleri gibi değerlendirilerek yeni pazarlar oluşturulmaya; sadakatin ve saadetin vereceği huzur bile bu yolla yok sayılmaya çalışılmaktadır.

Sadık toplumlar ve sadık sevgiler hep kendisini başkasıyla aldatanların hedefine oturtularak; zaman içinde bütün gözlerin tüm güçleri ve entrikalarıyla yıpratmanın yolunu aradıkları zeminler oluşturmaya özen gösterirler. Bunlar kimi zaman bilimsel çalışma, kimi zaman hevanın esiri gönül sahibi olmaları, kimi zamanda başkasına eziyetten zevk alan hatta geçmiş yaşanmışlıklarından doğan hınçla eziyeti bir yaşam tarzı haline getirecek filozofluk, hocalık, bilgelik, aydın bilim insanı becerisiyle ifade etmeye kalkışmaktadırlar.

Nasıl her şeye sahip olmak, onunla ömrün geçirilmesini temenni edenler açısından korunmayı ve sürekli bakım ve onarımlarla ayakta tutulması için fırsatlar kollamayı gerektirirse; insan olmanın, sevgiye ve saygıya da korumak adına sahip çıkılacak çilelere talip olmanın gerekliliği de ortadadır.

İnsanın zaman içinde ilk baştaki heyecanlarını kaybetmesi, oyuncağından sıkılan çocukların rengini, büyüklüğünü, görünümü bahane dererek yeni oyuncaklar talep etmelerine benzer. Ellerindeki oyuncaklarıyla yetinmeyi bilmeyenlerin tüketim kölesi olması nasıl kaçınılmaz ise; bazı saf temiz

duyguları da içine alacak kadar geniş olan sevgi ve muhabbetin, sadece bir anlık menfaatlere evirilmesi tüketilmesinden başka bir işe yaramayacaktır.

Evirilenlerin bir gün devrilmesi kaçınılmaz ise; evirilmeye başlayanlara, zaman içinde standardını kaybeden kurumlara yapılan dünya beşten büyüktür itirazıyla başlayan süreçlere benzeyen, çevresindeki tüm güzellikleri tüketenlerin de tek tek akıl sahibi birey ve toplumlar tarafından uyarılması gerekir.

İşi yüzsüzlüğe veya elindeki geçici güçlerden dolayı kaşarlanmışlık utanmazlığı içinde umursamazlığa vurduranların karşılaşacakları; bir gün cenazelerini kaldıracak kimsenin kalmayışından dolayı yine başkalarına eziyet vermekten öteye geçmeyecek zahmetlerin oluşmasını sağlayacaktır.

Kendini hesap sorulamaz birey ve devlet olarak kabul edenlerin; kendi hata ettiklerini kabullenmeyişlerinden doğan fütursuzluk ve yüzsüzlük içinde yaklaşımlarla, bir süre daha dünyanın keyfini çıkarmaları mümkün olacaktır.

Unutulmamalıdır ki paralar, sevgiler ve iktidarlar el değiştirir durur. Kim hakkını verecek kadar sahip çıkar ve korumanın yollarını arayarak kendini dinç tutarsa, yeni sahipleri tarafından kullanıma açık hale gelecek alanlar oluşturacaklardır. Türkiye'nin İslam dünyasında bu kadar çok ilgi merkezi oluşunun tek sebebi de hamilik yaptığı insanların ve toplumların duasını alacak kadar ilgili olmasıdır. İlgi ile sevgi arasında kopmayacak bir bağ vardır ki, son gelinen nokta; takip edilen bir ülke ve yürek coğrafyasına sahip oluşu ardından getirmiştir.

Para, güç, iktidar, bir gün ya el değiştirecek veya bitecektir. Onun bitişi ona sahip olup başkaca bir şeye sahip olmayanları da bitirecek kadar kötü bir son oluşmasını sağlayacaktır.

Toplumları, yeryüzünü ve gönülleri sömürenler bir gün nasıl yıkıldıklarını göreceklerdir. Kıymetini bilmedikleri yüzünden kendileriyle birlikte biteceklerin de yaşadıkları acı; onları kahredecek kadar ince bir sızının, kötülük sahibi olanları çarpmasını engelleyemeyecektir.

Hatırlatmış olalım ki; ölümün bir gün gelişi kimileri için kurtuluş, kimileri için de başlarının sonsuza değin sıkıntıya girmelerini olmalarını sağlayacaktır.

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