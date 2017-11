11.11.2017 18:52 'Sevgi izi' bileklerine yazıldı

Zihinsel engelli olan ya da Alzheimer gibi hastalıkları bulunan kişilerin kaybolmaları durumunda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Sevgi İzi Projesi Güngören'deki hastalara uygulandı. Zihinsel engelli olan ya da Alzheimer gibi hastalıkları bulunan kişilerin kaybolmaları durumunda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla başlatılan Sevgi İzi Projesi Güngören'deki hastalara uygulandı.

Ünlü televizyon sunucusu Müge Anlı'nın zihinsel engelli, alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları olan kişilerin kaybolmaları durumunda bulunmalarını kolaylaştırmak amacıyla başlattığı 'Sevgi İzi' projesi Güngörenli vatandaşlara uygulandı. Güngören Belediyesi Engelli Merkezi'nde gerçekleştirilen uygulamayla 15 kişinin bileklerine rakamlardan oluşan dövmeler yapılarak "Sevgi İzi" oluşturuldu. Aileler de dövme yapılırken çocuklarını yalnız bırakmadı. Uygulama kapsamında yaşlı ve hasta vatandaşlar da bileklerine sayılardan oluşan Sevgi İzlerini yazdırdı. Ailelerin talebi üzerine hasta vatandaşların kollarına işlenen rakamlardan hasta kişilerin kimlik bilgilerine ulaşılabiliyor. Rahatsızlıklarından dolayı kendilerini ifade etmekte güçlük çeken hastaların olası bir kaybolma durumunda ise bileklerindeki rakamlar sayesinde kendilerine ulaşılabiliyor. Kolunda Sevgi İzi taşıyan kişinin kim olduğu iletişim bilgilerinin bulunduğu www.benibuldular.com sitesi üzerinden öğreniliyor. Uygulama sayesinde aileler ise kaybolan hastalara daha kolay ulaşabiliyor.



"ÇOK GÜZEL BİR UYGULAMA, TELEVİZYONDA MÜGE ANLI'DA SEYRETTİM"

Yaşlılıkla birlikte hastalıkların da çoğaldığını bu yüzden zaman zaman nerede olduğunu anlayamadığı için rakamlardan oluşan dövmeyi yaptırdığını söyleyen Aysel Selvi, "Bazen aklım ilaçlardan gidip geliyor, hem yaşlıyız hem rahatsızız yanında vasisi olan hastalar bile göz açıp kapayıncaya kadar kayboluyor. Nasıl bulunacak ben mesela düştüm hiç bir şey hatırlamıyorum. İlaçlarımı oradan aldığım için eczaneden beni tanımışlar ambulans çağırıp Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmışlar. Çok güzel bir uygulama televizyonda Müge Anlı'da seyrettim. Komşularım gitti yaptırdı bana da dediler ben çekindim, böyle bir duyum alınca buraya geldim" şeklinde konuştu.



"ÇOCUKLAR İFADE EDEMİYOR KENDİNİ BUNUN İÇİN BAŞVURDUK"

Kızının down sendromlu olduğunu ve kaybolduğunda ona ulaşabilmek için çocuğuna yaptırdıkları sevgi izinin kendilerine yardımcı olacağını dile getiren Sinem Bilir, " Her an düşebiliriz, ölebiliriz bu çocuklar ifade edemiyor kendini bunun için başvurduk. Uygulama önemli çünkü çocuklar anne babanın net ismini, kendi oturduğu sokağı, adresini söyleyemiyor. Söylemediği için insan tedirgin oluyor, buna başvurmak lazım" ifadelerini kullandı.

