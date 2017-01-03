03.01.2017 14:55 Sevgi Evleri'nde şiddet davasında karar

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara fiziksel şiddet ve psikolojik baskı uyguladıkları iddia edilen 2'si bakıcı anne 3 kişi, toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Hacı Pervin Tosyalı Sevgi Evleri ve Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara fiziksel şiddet ve psikolojik baskı uyguladıkları iddia edilen 2'si bakıcı anne 3 kişi, toplam 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, verilen cezanın hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İskenderun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar duruşmasında mahkeme sanıkları, eziyetten dolayı cezalandırdı.



Mahkeme, sanıklardan N.Ç.'nin 7 kez 2 ay 15 gün, N.A.'nın 4 kez 2 ay 15 gün, E.T.'nin 5 ay hapis cezası ile cezalandırılmalarına, hükmün açıklamasının ise geri bırakılmasına karar verdi.



Kararın açıklanmasının ardından CMUK tarafından görevlendirilen çocukların avukatlarından Av. Alper Ermisket, karardan dolayı son derece şaşkın olduklarını söyledi. Ermisket, "Mahkeme dosyayı işkence olarak nitelendirmedi, devletimiz bu çocukları korumak zorundaydı. Biz bu dosyada sınıfta kaldığımızı düşünüyorum" dedi.



Bu davanın yıllardan beri devam ettiğini, bu zamana kadar gerekli bilgiler ve belgeler toplandığını söyleyen Av. Ufuk Nural ise, "Olay yerinde keşif yapılmış, çocukların pedagog huzurunda defalarca ifadeleri alınmıştır. Çocukların işkenceye, hakarete uğradıkları, karanlık odaya kilitlendikleri ifadelerinde yer almıştır. Sanıkların, işkenceden, hakaretten, tehditten, hürriyeti alıkoymadan cezalandırılmasıyla ilgili talepte bulunduk. Ama mahkeme eziyetten karar verdi" diye konuştu.



Ermisket, bir üst mahkemeye başvurarak karara itiraz edeceklerini kaydetti.

