Sevdikleri sanatçıları izlemek için donuyorlardı

Samsun'da Karadeniz'in ilk rock festivali olan Samsun Gençlik Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar, saatlerce yağmur altında konser alanına girebilmeyi bekledi.

Samsun'da Karadeniz'in ilk rock festivali olan Samsun Gençlik Festivali'ne katılmak isteyen vatandaşlar, saatlerce yağmur altında konser alanına girebilmeyi bekledi.

Türk Rock Müziği'nin önde gelen isimleri, 19-20-21 Mayıs tarihlerinde Samsun Gençlik Festivali'nde müzikseverlerle buluşuyor. Festivalde her gün 7 sanatçı sahne alıyor.

Festivalin son gününde müzikseverler, konserlerin yapılacağı otelin önünde 1 kilometreyi bulan uzun kuyruklar oluşturdu. Yağan yoğun yağmura aldırmayan müzikseverler, kendilerini şemsiye, poşet ve battaniye gibi cisimlerle korumaya çalıştı. Soğuktan tir tir titreyen müzikseverler, hayran oldukları sanatçılar için soğuğa ve yağmura katlanabileceklerini söylediler.



SİMİTÇİ 1 AYLIK KAZANCINI 6 SAATTE KAZANDI

Festival kuyruğunda bekleyenler sadece müzikseverler değildi. Festivali fırsata dönüştüren seyyar satıcılar da oldu. Festivalin olacağı otelin önünden tesadüfen geçen seyyar simitçi, tezgahını kuyruğun yanına kurdu. Günde 100 simit sattığını belirten simitçi, festival sayesinde 6 saatte 800 simit sattığını, ayriyeten de su satışı yaptığını söyledi. Gençlere teşekkür eden simitçi, 1 aylık kazancını, 1 gün bitmeden kazandığını ifade etti.

Festivalin son gününde Teoman, Şebnem Ferah, Manga, Cem Adrian, Adamlar, Jehan Barbur ve Kaan Uzuner gibi sanatçılar sahne alacak.

(Erdi Demür - Kenan Akyüz/İHA)