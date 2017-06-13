Seul'de profesöre saldırı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Yonsei Üniversitesi profesörünün odasında şüpheli bir paket patladı. Patlamanın etkisiyle profesör yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Yonsei Üniversitesi profesörünün odasında şüpheli bir paket patladı. Patlamanın etkisiyle profesör yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Yonsei Üniversitesi profesörünün odasında şüpheli bir paket patladı. Profesör patlamanın etkisiyle yaralandı. Mühendislik Fakültesi binasında yaşanan patlamada olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanları sevk edildi. Polis yaralanan profesörün hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti. Profesörün odasının içerisinde kapı koluna asılmış bir paket bulduğu ve paketi açmasıyla içinde bulunan patlayıcının aniden patladığı açıklandı. Polis ekipleri, paket içerisindeki patlayıcının acemi bir şekilde yapıldığını belirterek olayın soruşturulduğunu ve terör saldırısı ihtimalinin araştırıldığını belirtti.

