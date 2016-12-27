27.12.2016 18:41 Servis otobüsünde yangın çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesinde servis otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Balıkesir'in Edremit ilçesi Çıkrıkçı Mahallesinde servis otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.



Edinilen bilgileri göre, Edremit Çıkrıkçı mahallesi Şentürkler Cami önünde meydana gelen araç yangınına Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. 10 SC 855 plakalı otobüsün motor bölümünde çıkan yangına ilk müdahaleyi sürücü yangın tüpü ile yaptı. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangın maddi hasara neden oldu.

