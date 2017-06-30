Servis minibüsü iki tırın arasında kaldı: O anlar kamerada

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki tırın arasında kalan ve 6 kişinin yaralandığı servis minibüsü kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde iki tırın arasında kalan ve 6 kişinin yaralandığı servis minibüsü kazası saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Meydana gelen korkunç olayda, 2 tırın arasında kalan servis minibüsü hurdaya dönerken, kazada adeta can pazarı yaşanmıştı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmazken 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından detaylarda ortaya çıkarken kazanın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı. Kazanın görüntülerinde Mustafa Y. idaresindeki 11 EH 624 plakalı tırın, yol kenarında fabrikadan gelecek personeli bekleyen Mehmet B. idaresindeki 11 UA 162 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptığı anlar yer alıyor. Kaza ile ilgili olarak gerçekleştirilen soruşturmada tır şoförünün kaza esnasında uyuması sonucunda servis minibüsüne çarptığının ortaya çıktığı iddia edildi. Diğer taraftan kazada yaralanan fabrika personellerinin taburcu edildikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

(İsmet Cep /İHA)