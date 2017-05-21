Sertap Erener hayranlarını coşturdu

Pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, bir otelin açılışa özel konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'da yalnız bırakmadı.

Pop müziğinin güçlü sesi Sertab Erener, bir otelin açılışa özel konserinde hayranlarıyla bir araya gelerek en sevilen şarkılarını seslendirdi. Ünlü sanatçıyı, Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'da yalnız bırakmadı.

LUX* Bodrum Resort& Residences açılışında sahne alan Türk pop müziğinin güçlü ve sevilen sesi Sertab Erener, "Kime diyorum?", "Olsun", "Zor Kadın", "Kumsalda" gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Yoğun ilgi gösterilen konserde giydiği tül elbise nedeniyle üşüyen Erener elbisen in üzerine kot bir ceket giydikten sonra şarkılarına devam etti. Sanat, spor cemiyet hayatından birçok isimin de katıldı.

Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti doyasıya eğlendi

Yaz sezonu boyunca Bodrum'da olacak Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç çifti Sertap Erener'in şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Romantik anlarda yaşayan çift Erener'in şarkılarına eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

(Eren Ayhan / İHA)