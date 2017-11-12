12.11.2017 17:14 Sertab Erener'in acı günü

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, babasını son yolculuğuna uğurladı. Ünlü şarkıcı Sertab Erener, babasını son yolculuğuna uğurladı.

Ünlü şarkıcı Sertab Erener 85 yaşındaki babası Nizamettin Erener'i son yolculuğuna uğurladı. Sertab Erener'in babası Nizamettin Erener için bugün Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Sertab Erener oldukça duygusal anlar yaşadı. Taziyeleri kabul eden Erener'i yakın dostları ve sanatçı arkadaşları da yalnız bırakmadı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nizamettin Erener'in naaşı Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.



