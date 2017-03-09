Sert tepki gösterdi: Açık iftira !

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir gazetenin manşetinde yer alan 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı' haberine sert bir dille tepki göstererek, 'Haber açık iftiradır' dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, bir gazetenin manşetinde yer alan "Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı" haberine sert bir dille tepki göstererek, "Haber açık iftiradır" dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, bir gazetenin manşetinde yer alan "Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı" haberine ilişkin açıklamada bulundu. Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık yapılması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, herkesin iddiasını ispatla mükellef olduğunu ifade etti. İddiasını ispat edemeyenlerin müfteri olduğunu belirten Bozdağ, şu paylaşımda bulundu:

"Gazetecilik mesleği ilkelerine sadık gazeteler, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırır, sonucuna göre yazıp/yazmamaya karar verir. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlaklı ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan gündeme gelmek isteyen bir şahsın hem Cumhuriyet Savcısına hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır."

(İlker Turak / İHA)