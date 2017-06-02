Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aksu Deresine serinlemek için giren 15 yaşindeki Cihan Kardaş boğularak hayatını kaybetti.

Düzce'nin Gölyaka ilçesi Aksu Deresine serinlemek için giren 15 yaşindeki Cihan Kardaş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Gölyaka ilçesi Taşlık köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Aksu Deresine arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için giden 15 yaşındaki Cihan Kardaş suya girerek serinlemek istedi. Suya girmesi ile çırpınmaya başlaması bir alın 15 yaşındaki çocuğun arkadaşları yardım etmek istemelerine rağmen kurtaramadı. Durum Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. Derede yapılan arama çalışmaları sonucunda Cihan Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dereden çıkartılan Kardaş'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

(Ali Yıldız /İHA)