Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Kahramanmaraş'ta serinlemek için baraj gölüne giren çocuk boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki Hasan İnce, serinlemek için Onikişubat ilçesi Hasancıklı Mahallesinde yer alan Kılavuzlu Barajı göletine girdi. Çocuğun suya girmesiyle gözden kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir saat süren çalışma neticesinde Hasan İnce'nin cansız bedenine ulaştı.

Hasan İnce'nin cansız bedeninin sudan çıkarılması sırasında yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Hasan İnce'nin cesedi, ambulansla Kahramanmaraş Sürçü İmam Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

(Muhammet Özer /İHA)