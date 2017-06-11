Serinin ikinci maçı da Fenerbahçe'nin

Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı. Mücadeleyi 83-74 kazanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 4 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinin 3. ve 4. maçlarına siyah-beyazlılar ev sahipliği yapacak.
Spor Toto Basketbol Süper Ligi Play-Off Turu Final serisi ikinci maçında Fenerbahçe, kendi evinde Beşiktaş Sompo Japan'ı ağırladı. Mücadeleyi 83-74 kazanan sarı-lacivertliler seride 2-0 öne geçti. 4 galibiyet alan takımın şampiyon olacağı final serisinin 3. ve 4. maçlarına siyah-beyazlılar ev sahipliği yapacak.
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