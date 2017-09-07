07.09.2017 17:46 Şerif Mardin'in ailesine taziye telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün toprağa verilen Siyaset Bilimci ve Sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin'in oğlu Osman Mardin'i arayarak başsağlığı diledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün toprağa verilen Siyaset Bilimci ve Sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin'in oğlu Osman Mardin'i arayarak başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bugün toprağa verilen Siyaset Bilimci ve Sosyolog Prof. Dr. Şerif Mardin'in oğlu Osman Mardin'i arayarak, Prof. Dr. Mardin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, merhuma Allah'tan rahmet, Mardin Ailesi'ne başsağlığı diledi.

(Pelin Üzek Kılıç / İHA)

