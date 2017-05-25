Seride skor eşitlendi

Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63'lük skorla yendi. Seride skor 1-1 oldu.
Türkiye Basketbol Ligi Play-Off ikinci maçında Galatasaray Odeabank, Anadolu Efes'i 73-63'lük skorla yendi. Seride skor 1-1 oldu.
Salon: Abdi İpekçi Galatasaray: Sinan xxx 13, Micov xx 18, Pleiss xx 12, Daye xx 9, Göksenin xx 11, Mc Collum xx 10 Başantrenör: Ergin Ataman Anadolu Efes: Brown xxx 14, Granger x 2, Dunston xxx 15, Heurtel xx 11, Cedi x 7, Honeycutt xx 12, Thomas x 2 Başantrenör: Velimir Perasovic 1. Periyot: 19-18 (Galatasaray Odeabank lehine) Devre: 38-33 (Galatasaray Odeabank lehine) 3. Periyot: 51-44 (Galatasaray Odeabank lehine) (Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)
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