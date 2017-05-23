'Sergilediğimiz iş birliği tüm dünyaya örnek teşkil edecek nitelikte'

Savunma Bakanı Fikri Işık, 'Bölgesel konularda sergilediğimiz iş birliği tüm dünyaya örnek teşkil edecek niteliktedir' dedi.

Savunma Bakanı Fikri Işık, "Bölgesel konularda sergilediğimiz iş birliği tüm dünyaya örnek teşkil edecek niteliktedir" dedi.

Gürcistan'ın Batum kentinde Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı gerçekleştirildi. Bölgesel güvenlik konusunun ele alındığı toplantıda üç ülke arasında gerçekleştirilmesi beklenen askeri işbirliği konusuna odaklanıldı. Toplantı sırasında Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'deki terörle mücadele konusuna değinirken Gürcistanlı mevkidaşı Levan İzoriya, Manchester'da gerçekleşen bombalı terör saldırısını kınayarak hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan Savunma Bakanları, bölgesel ve uluslararası alanda barışın korunması ve istikrarın sağlanması, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığın tanınması konusunda üçlü bir ortak anlaşma imzaladı.



"SERGİLEDİĞİMİZ İŞ BİRLİĞİ İSE TÜM DÜNYAYA ÖRNEK TEŞKİL EDECEK NİTELİKTE"

Bakan Fikri Işık, Savunma Bakanları toplantısının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında "5. Türkiye Gürcistan Azerbaycan savunma bakanları toplantısı kapsamında saygıdeğer meslektaşlarım Levan İzoriya ve Korgeneral Zakir Hasanov ile gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmede ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçirdik. Türkiye Azerbaycan ve Gürcistan arasında derin tarihi köklere dayanan yakın ilişkiler stratejik önem arz etmektedir" dedi. "Azerbaycan ve Gürcistan ile siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerimizi daha da ileriye taşımak için sağlam bir zemin mevcuttur" diyen Işık, Bölgesel konularda sergilediğimiz iş birliği ise tüm dünyaya örnek teşkil edecek niteliktedir" ifadelerini kullandı.

Ülkelerin stratejik konumlarının önemine değinen Işık, "İçinde bulunduğumuz coğrafya başta petrol ve doğal gaz gibi hayati enerji kaynaklarının işletilmesi ve enerji boru hatlarının geçiş güzergahında bulunması nedeniyle tüm dünyanın ilgisini çekmektedir. Bu kapsamda üçlü savunma bakanları toplantıları, devlet başkanlarımız dışişleri bakanlarımız ve silahlı kuvvetler komutanları arasındaki üçlü zirve ve toplantı mekanizmaları kapsamında iş birliğimizin önemli bir boyutudur" açıklamalarında bulundu.

Işık, "Bildiğiniz gibi bugün de sayın Başbakanımız güçlü bir heyetle Gürcistan'nın başkenti Tiflis'te önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bu üçlü toplantı süreçleri karşılıklı yarar temelinde her alanda ortak iş birliği anlayışının pekiştirilmesine özellikle de Kafkasya'da barış istikrar, güvenlik ve kalkınmanın sağlanmasına ve ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın geliştirilmesine ivme kazandırmaktadır. Kafkasya'da Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında gün geçtikçe derinleşen ve zenginleşen üçlü iş birliği savunma, askeri ve güvenlik konuları da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede üç ülkenin ortak yarar ve beklentilerine hizmet edecek bir nitelik taşımaktadır" dedi.



"AZARBAYCAN VE GÜRCİTAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE ÖZELLİKLE VURGU YAPTIK"

Toplantının üç ülkenin bölgesel güvenlik konusunda fikir alışverişinde bulunması ve gelecekteki işbirliği alanlarının şekillendirilmesi bakımından oldukça verimli geçtiğini belirten Işık, "Bu kapsamda bugün değerli mevkidaşlarımla birlikte ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin her alanda mümkün olan en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik irademizi bir kez daha teyit ettik. Bir kez daha Azarbaycan ve Gürcitan'ın toprak bütünlüğüne özellikle vurgu yaptık" şeklinde konuştu.

Askeri alanda sürekli olarak ortak iş birliği yapan Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan ülkeleri 2014 yılında Savunma Bakanlığı düzeyinde üçlü bir toplantı formatı geliştirdi. Son olarak 2016 Mayıs ayında Azerbaycan'ın Kabala kentinde askeri tatbikatlar düzenleme konusunda toplantı yapılmıştı.

Öte yandan, Gürcistan Savunma Bakanı Levan İzoriya, dün Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye'nin Haziran ve Ekim aylarında askeri tatbikat gerçekleştirme planları olduğunu açıkladı.

(Svetlana Alimova / İHA)