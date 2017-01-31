Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı

Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, 'İlerleyen haftalardaki 3 puanları artırmazsak Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sadece iyi bir hatıra olur' dedi.

Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "İlerleyen haftalardaki 3 puanları artırmazsak Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sadece iyi bir hatıra olur" dedi.
Kayserispor'da transferlerin ve teknik heyetin tanıtım ve imza töreni, yönetim kurulunun görev dağılımının açıklandığı basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda yeni transferler basına tanıtılarak imza töreni yapıldı. Basın toplantısına katılan Teknik Direktör Sergen Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

YALÇIN: "İKİNCİ YARIYA ZOR MAÇLARLA BAŞLADIK"
Ligin ikinci yarısına zor bir fikstür ile başladıklarını kaydeden Yalçın, Kayserispor'u bir an evvel hak ettiği yere gelmesi için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti. Fenerbahçe karşısında ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını ifade eden Yalçın, "İkinci yarı başlangıç itibariyle çok zor maçlarla başladık. Başakşehir'e gittik, Akhisar ile oynadık, Fenerbahçe ile oynadık, şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Bunların hepsi bizim için çok zor maçlar. Yeni kurulmuş bir ekip olarak belki daha iyi bir fikstürle başlayabilirdik ama maalesef çok zor bir fikstür denk geldi bize. Zoru geçirene kadar tek düşüncemiz aşağıdaki takımlarla aynı seviyede kalabilmek. Puan cetvelinde aynı seviyede kalabilirsek bundan sonraki süreçte kendi rakiplerimizle oynamaya başladığımız zaman belki bizim için daha kolay olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü zor takımlarla başladık. Puan barajı 36 civarı olabilir diye düşünüyorum. Biz de bu puanı yakalamak için plan yapıyoruz, hedef koyuyoruz, oynayacağımız maçlara bakıyoruz. Önümüzde daha uzun bir süreç var, kesinlikle çok pozitif düşünüyoruz. Yavaş yavaş takım nereye gidecek, oynayacağımız maçlar var hep beraber göreceğiz. İyi bir başlangıç yaptık bu hafta, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. En azından dediğim gibi aşağıda kalabildik bu galibiyetle ama çok fazla abartmamak lazım. Sadece 3 puan aldık. Önümüzde oynayacağımız daha 15 tane maç var, bu maçlara çok ciddi bir şekilde hazırlanıp biran evvel Kayserispor'u olması gereken yere getirmek için elimizden gelen her şeyi oyuncularımla beraber yapıyoruz" dedi.

"BİR AN EVVEL KAYSERİSPOR'U OLMASI GEREKEN YERE GETİRMEK İSTİYORUZ"
Devre arasında oyuncularla iyi hazırlık dönemi geçiremediklerini ancak ilerleyen haftalarda oyuncuları birbirlerine daha da yakınlaştırıp pozitif hale getireceklerini dile getiren Sergen Yalçın, birlik ve beraberliği sağladıkları takdirde geleceğe daha pozitif bakacaklarını söyledi. Yalçın, "Biz şu anda almak istediğimiz oyuncuların hemen hemen tamamını almış durumdayız. İstediğimiz oyuncuları almaya başardık, bu çok önemliydi. Bundan sonra devre arasında bu oyuncularla pek çalışma imkanı bulamadık ama şuanda bunu bahane edecek durumda değiliz. Bundan sonraki süreçte bu hafta kupa maçı oynayacağız, Galatasaray maçına daha 2 haftalık bir süreç var. Bu süre zarfında iyi hazırlanıp, oyuncuları birbirine daha da yakınlaştırıp pozitif hale getirmek istiyoruz. Futbolda oyuncular kazandıkça birbirine bağlı olurlar, kazanmak çok önemlidir futbolda. Biz çok güçlü bir takıma karşı maç kazandık ve birlikte oynayarak kazandık. Biz iyi hazırlanacağız, iyi konsantre olacağız, biran evvel Kayserispor'u olması gereken yere getirmek istiyoruz. Tabi bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlar da takıma Fenerbahçe maçına inanılmaz destek verdiler. Bu bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki maçlarda taraftarımızı da yanımıza alabilirsek oyuncular, taraftar, başkan, yönetim, biz hep beraber birlik havası oluşturabilirsek umut ediyoruz ki önümüze çok daha pozitif bakacağız" ifadelerini kullandı.

BEDİR: "3 PUANLARI ARTIRMAZSAK FENERBAHÇE GALİBİYETİ HATIRA OLUR"
Fenerbahçe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Transferlerden sonra Akhisar maçına çıktık, gerçekten galibiyeti kaçırdık. Ama sonuçta 1 puan aldık. Pazar günü de herkesin hayret ettiği bir ortam vardı. Tribüne baktığınızda medyasıyla, belediye başkanıyla, bakanıyla, kulüp yönetimiyle ne kadar Kayserili ve Kayseri sevdalısı varsa hepsi oradaydı. Bir ivme yakaladık ama sonuçta 3 puan aldık. Antep'i de yensek, Trabzon'u da yensek 3 puan alacaktık, Fener'i yendik 3 puan aldık. Fazla da abartmaya gerek yok. İnşallah önümüzdeki haftalarda artırırsak bu 3 puanları bu galibiyetin bir anlamı olur. Yoksa iyi bir hatıra olur Fenerbahçe galibiyeti. Bizim artık bunu geride bırakıp önümüze bakmamız lazım" şeklinde konuştu.

"FAİZLER HARİÇ KULÜBÜN TOPLAM BORCU 106 MİLYON TL"
Kulübün maddi olarak içinde bulunduğu durum hakkında da bilgiler veren Bedir, "31.12.2016 tarihi itibariyle faizler hariç 106 milyon lira borcumuz var. Yaklaşık 15-20 civarında da faiz düşünseniz yaklaşık 120 milyon lira bir borç oluyor. Ligde devam ettiğimiz taktirde 70-80 milyon lira gelir söz konusu. Gelirleri düşünürseniz iyi bir yönetimle, iyi bir kemer sıkmayla bu borç sıfırlanabilir bile. Borcun olmasından korkmamak lazım, borcun döndürülebilir olması önemli. Hepimizin borcu, kredisi var. Eğer becerebilirsek 2 sene içerisinde Kayserispor Türkiye'nin 18 kulüp içerisinde maddi anlamda en iyi kulübü olur. Ama Allah göstermesin istemediğimiz bir sonuç olursa ondan sonraki çözümü bilmiyorum" açıklamasını yaptı.

GÖREV DAĞILIMI
Kayserispor'da gerçekleştirilen kongre sonrası ise belirlenen görev dağılımı şu şekilde:
Başkan Erol Bedir, İdari İşler Başkan Yardımcısı Naci Bedir, Mali İşler Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, As Başkan Mehmet Çakmak Uyar, Genel Sekreter İsmail Çöl, Sağlık İşleri Mehmet Dönmez, Hukuk İşleri Av. Orhan Taşçı, Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Satınalma ve Muhasebe Serdar Maraşlı, tesisler Mehmet Cingi, Fatih Çağlar Öcal, AR_GE Reklam ve Pazarlama Hasan Ahmet Eskici, Maç-Stat-Taraftar-Bilet İshak Şahin Fazlıoğlu, Orhan Madenoğlu, Genel Menajer Reşat Çağan, Altyapı Sorumlusu Serdar Maraşlı, Namık Tamer.
(Turan Bulut / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
İstanbul'da korkutan yangın
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Karabükspor'a Rumen stoper
Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
Esad'ın ses kaydı ortaya çıktı! Suriye karıştı
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
ABD'den çok kritik Kardak açıklaması geldi!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
İstanbul'da ünlü restoranda silahlı saldırı!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Van'da 38 günlük bebeğe cinsel taciz!
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Fatih Çekirge'den Mahmut Övür'ün referandum pasına cevap!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
Reina saldırısında 14 tutuklama talebi
İstanbul'da korkutan yangın
İstanbul'da korkutan yangın
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Kanada'da ABD Büyükelçiliği önünde Trump protestosu
Karabükspor'a Rumen stoper
Karabükspor'a Rumen stoper
Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
Oda müziği tutkunları festivalde buluşuyor
PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı yakalandı
PKK'nın sözde Serhat bölgesinin bombacısı yakalandı
Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti
Mehmet Ali Ağca, Alaattin Çakıcı'yı cezaevinde ziyaret etti
Nijerya'da 4.7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Nijerya'da 4.7 milyon kişi açlıkla karşı karşıya
Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
'Vezir Parmağı' filmi bir ilçede daha yasaklandı
'Vezir Parmağı' filmi bir ilçede daha yasaklandı
Adana Demirspor'da 3 imza birden
Adana Demirspor'da 3 imza birden

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English