Sergen Yalçın ve yeni transferler imzayı attı

Kayserispor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yeni transferler için imza töreni düzenlendi. Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, "İlerleyen haftalardaki 3 puanları artırmazsak Fenerbahçe karşısında alınan galibiyet sadece iyi bir hatıra olur" dedi.

Kayserispor'da transferlerin ve teknik heyetin tanıtım ve imza töreni, yönetim kurulunun görev dağılımının açıklandığı basın toplantısı düzenlendi. Düzenlenen toplantıda yeni transferler basına tanıtılarak imza töreni yapıldı. Basın toplantısına katılan Teknik Direktör Sergen Yalçın, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



YALÇIN: "İKİNCİ YARIYA ZOR MAÇLARLA BAŞLADIK"

Ligin ikinci yarısına zor bir fikstür ile başladıklarını kaydeden Yalçın, Kayserispor'u bir an evvel hak ettiği yere gelmesi için el birliği ile çalışacaklarını kaydetti. Fenerbahçe karşısında ihtiyaç duydukları bir galibiyet aldıklarını ifade eden Yalçın, "İkinci yarı başlangıç itibariyle çok zor maçlarla başladık. Başakşehir'e gittik, Akhisar ile oynadık, Fenerbahçe ile oynadık, şimdi Galatasaray ile oynayacağız. Bunların hepsi bizim için çok zor maçlar. Yeni kurulmuş bir ekip olarak belki daha iyi bir fikstürle başlayabilirdik ama maalesef çok zor bir fikstür denk geldi bize. Zoru geçirene kadar tek düşüncemiz aşağıdaki takımlarla aynı seviyede kalabilmek. Puan cetvelinde aynı seviyede kalabilirsek bundan sonraki süreçte kendi rakiplerimizle oynamaya başladığımız zaman belki bizim için daha kolay olabilir diye düşünüyoruz. Çünkü zor takımlarla başladık. Puan barajı 36 civarı olabilir diye düşünüyorum. Biz de bu puanı yakalamak için plan yapıyoruz, hedef koyuyoruz, oynayacağımız maçlara bakıyoruz. Önümüzde daha uzun bir süreç var, kesinlikle çok pozitif düşünüyoruz. Yavaş yavaş takım nereye gidecek, oynayacağımız maçlar var hep beraber göreceğiz. İyi bir başlangıç yaptık bu hafta, ihtiyacımız olan bir galibiyet aldık. En azından dediğim gibi aşağıda kalabildik bu galibiyetle ama çok fazla abartmamak lazım. Sadece 3 puan aldık. Önümüzde oynayacağımız daha 15 tane maç var, bu maçlara çok ciddi bir şekilde hazırlanıp biran evvel Kayserispor'u olması gereken yere getirmek için elimizden gelen her şeyi oyuncularımla beraber yapıyoruz" dedi.



"BİR AN EVVEL KAYSERİSPOR'U OLMASI GEREKEN YERE GETİRMEK İSTİYORUZ"

Devre arasında oyuncularla iyi hazırlık dönemi geçiremediklerini ancak ilerleyen haftalarda oyuncuları birbirlerine daha da yakınlaştırıp pozitif hale getireceklerini dile getiren Sergen Yalçın, birlik ve beraberliği sağladıkları takdirde geleceğe daha pozitif bakacaklarını söyledi. Yalçın, "Biz şu anda almak istediğimiz oyuncuların hemen hemen tamamını almış durumdayız. İstediğimiz oyuncuları almaya başardık, bu çok önemliydi. Bundan sonra devre arasında bu oyuncularla pek çalışma imkanı bulamadık ama şuanda bunu bahane edecek durumda değiliz. Bundan sonraki süreçte bu hafta kupa maçı oynayacağız, Galatasaray maçına daha 2 haftalık bir süreç var. Bu süre zarfında iyi hazırlanıp, oyuncuları birbirine daha da yakınlaştırıp pozitif hale getirmek istiyoruz. Futbolda oyuncular kazandıkça birbirine bağlı olurlar, kazanmak çok önemlidir futbolda. Biz çok güçlü bir takıma karşı maç kazandık ve birlikte oynayarak kazandık. Biz iyi hazırlanacağız, iyi konsantre olacağız, biran evvel Kayserispor'u olması gereken yere getirmek istiyoruz. Tabi bu süreçte taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Onlar da takıma Fenerbahçe maçına inanılmaz destek verdiler. Bu bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki maçlarda taraftarımızı da yanımıza alabilirsek oyuncular, taraftar, başkan, yönetim, biz hep beraber birlik havası oluşturabilirsek umut ediyoruz ki önümüze çok daha pozitif bakacağız" ifadelerini kullandı.



BEDİR: "3 PUANLARI ARTIRMAZSAK FENERBAHÇE GALİBİYETİ HATIRA OLUR"

Fenerbahçe karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyleyen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, "Transferlerden sonra Akhisar maçına çıktık, gerçekten galibiyeti kaçırdık. Ama sonuçta 1 puan aldık. Pazar günü de herkesin hayret ettiği bir ortam vardı. Tribüne baktığınızda medyasıyla, belediye başkanıyla, bakanıyla, kulüp yönetimiyle ne kadar Kayserili ve Kayseri sevdalısı varsa hepsi oradaydı. Bir ivme yakaladık ama sonuçta 3 puan aldık. Antep'i de yensek, Trabzon'u da yensek 3 puan alacaktık, Fener'i yendik 3 puan aldık. Fazla da abartmaya gerek yok. İnşallah önümüzdeki haftalarda artırırsak bu 3 puanları bu galibiyetin bir anlamı olur. Yoksa iyi bir hatıra olur Fenerbahçe galibiyeti. Bizim artık bunu geride bırakıp önümüze bakmamız lazım" şeklinde konuştu.



"FAİZLER HARİÇ KULÜBÜN TOPLAM BORCU 106 MİLYON TL"

Kulübün maddi olarak içinde bulunduğu durum hakkında da bilgiler veren Bedir, "31.12.2016 tarihi itibariyle faizler hariç 106 milyon lira borcumuz var. Yaklaşık 15-20 civarında da faiz düşünseniz yaklaşık 120 milyon lira bir borç oluyor. Ligde devam ettiğimiz taktirde 70-80 milyon lira gelir söz konusu. Gelirleri düşünürseniz iyi bir yönetimle, iyi bir kemer sıkmayla bu borç sıfırlanabilir bile. Borcun olmasından korkmamak lazım, borcun döndürülebilir olması önemli. Hepimizin borcu, kredisi var. Eğer becerebilirsek 2 sene içerisinde Kayserispor Türkiye'nin 18 kulüp içerisinde maddi anlamda en iyi kulübü olur. Ama Allah göstermesin istemediğimiz bir sonuç olursa ondan sonraki çözümü bilmiyorum" açıklamasını yaptı.



GÖREV DAĞILIMI

Kayserispor'da gerçekleştirilen kongre sonrası ise belirlenen görev dağılımı şu şekilde:

Başkan Erol Bedir, İdari İşler Başkan Yardımcısı Naci Bedir, Mali İşler Başkan Yardımcısı Erhan Karacaoğlan, As Başkan Mehmet Çakmak Uyar, Genel Sekreter İsmail Çöl, Sağlık İşleri Mehmet Dönmez, Hukuk İşleri Av. Orhan Taşçı, Basın Sözcüsü Hasan Ahmet Eskici, Satınalma ve Muhasebe Serdar Maraşlı, tesisler Mehmet Cingi, Fatih Çağlar Öcal, AR_GE Reklam ve Pazarlama Hasan Ahmet Eskici, Maç-Stat-Taraftar-Bilet İshak Şahin Fazlıoğlu, Orhan Madenoğlu, Genel Menajer Reşat Çağan, Altyapı Sorumlusu Serdar Maraşlı, Namık Tamer.

