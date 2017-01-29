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Sergen Yalçın: Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık
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Sergen Yalçın: Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, 'Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık' dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor, sahasında Fenerbahçe'yi 4-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularının inanılmaz bir mücadele gösterdiklerini kaydederek sonuçtan memnun olduklarını dile getirdi. Yalçın, "Öncelikle kazandığımız için çok mutluyuz. Oyuncularım inanılmaz bir mücadele gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Çok kısa sürede hazırlanma imkanı bulduk. Çünkü devre arasında çok çalışma imkanımız çok olmadı. Kulüp yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bugün için çok mutluyuz, gerçekten puan cetvelinde buna çok ihtiyacımız vardı, hala kırmızı çizgideyiz. Ama bugün bu galibiyetin mutluluğunu yaşayıp yarından itibaren sonraki maçları düşüneceğiz. Mücadele, arzu olarak oyuncularımız harikaydı" dedi.
Fenerbahçe'yi iyi analiz ettiklerinin altını çizen Yalçın, "Fenerbahçe güçlü bir ekip. Çok çalıştık, çok analiz ettik. Bugün itibariyle istediğimiz oyun planını uygulayıp bunun neticesinde arzu ettiğimiz bir galibiyet aldık. Fenerbahçe şampiyonluğa oynayan bir ekip, şampiyonluk mücadelelerine devam edecekler" diye konuştu.
(Alparslan Ötüken - Turan Bulut / İHA)


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