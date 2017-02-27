Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sergen Hocadan fikstür eleştirisi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sergen Hocadan fikstür eleştirisi

Perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanan Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, '3 gün ara ile iki zorlu karşılaşma oynayacağız. Bu program adaletsiz bir programmış gibi geliyor bizim açımızdan' dedi.

Perşembe günü Fenerbahçe ile oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına hazırlanan Kayserispor'un Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "3 gün ara ile iki zorlu karşılaşma oynayacağız. Bu program adaletsiz bir programmış gibi geliyor bizim açımızdan" dedi.
Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Kadir Has Stadyumu'nda karşılaşacak olan Kayserispor, hazırlıklarını Kadir Has Tesisleri'nde sürdürdü. Antrenman öncesinde açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bu hafta 3 gün arayla iki tane çok zorlu maç oynayacağız. Özellikle Fenerbahçe ile kupada. Peşine üçüncü gün dolmadan Kasımpaşa ile zorlu bir lig maçına çıkacağız. Federasyonun açıklamış olduğu programa tabii ki uymak zorundayız" dedi.

"BİRAZ AĞIR GELECEK"
"Bir bahane gibi konuşmak istemiyorum aslında ama üç gün arayla iki tane maç oynamak biraz ağır gelecek" diyen Yalçın, "Güçlü bir takımla mücadele gücü yüksek bir maç oynayacağız. Üçüncü gün dolmadan Kasımpaşa ile lig maçına çıkacağız. Ligdeki durumumuz belli. Ligde de çok rahat bir konumda değiliz. O yüzden çok sıkıştırılmış bir program gibi geldi bizim açımızdan. Çünkü pazar günü oynayacağımız rakip 5 gün dinlenme fırsatı bulurken biz daha üçüncü gün dolmadan maça çıkacağız. Bu program iyi incelenmemiş ve adaletsiz bir programmış gibi görünüyor bizim açımızdan. O yüzden Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında tüm oyuncuları kullanmaya çalışacağız, farklı oyuncularla çıkacağız karşılaşmalara. Bu kadar kısa sürede iki maç biraz ağır gelebilir. Ligdeki konumumuzdan dolayı çünkü biz lige çok önem veriyoruz. Ligdeki Kasımpaşa maçı bizim açımızdan olmazsa olmaz maçlardan bir tanesi. Kendi sahamızda oynayacağız. Ama kupada da devam etmek istiyoruz. Fenerbahçe ile eşleştik ve iki dörtlünün zor bir tarafına düştük tabiri yerindeyse. Eleyebilirsek kupada da devam etmek istiyoruz ama üç günde iki maç bana göre doğru bir program değil" ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI ÇİZGİYE EN YAKIN TAKIM BİZİZ"
Kayserispor'un puan cetveline bakıldığında düşme potasından kurtulmasının söz konusu olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, "İyi oynuyoruz ve kazanıyoruz. Oyuncular sahada çok iyi mücadele ediyor. Şu an bulunduğumuz yer itibariyle kümeden kurtulduk diye bir şey söz konusu olamaz. Ligin dibinin bir üzerindeyiz. Kırmızı çizgiye en yakın takım biziz şu anda. Önümüzde oynayacağımız 12 karşılaşma var. Bu performansı devam ettirebilirsek iyi yerlere geliriz diye düşünüyoruz. 3 günde iki maç bizim tarafımızdan zor. Bu bizim beklediğimiz bir şey olmadı. En azından bir 4 günlük ara olurdu diye düşünüyorduk" dedi.

"VARELA KUPA MAÇINDA YOK"
Takımdaki sakatlar konusunda da bilgi veren Sergen Yalçın, "Mendez'in kasığında problem var. Onu kullanamıyoruz. 1-2 haftalık bir süreci var. Varela'nın bir sakatlığı var. Kupa maçında oynayamayacak. Kasımpaşa maçında olur mu? Onu bilemiyoruz. 3-4 gün içinde durumu netleşecek. Kasımpaşa maçından sonra tüm takım olarak hazır olabiliriz ama pazar gününe yetişirse bizim için ekstra bir motivasyon olur" açıklamasını yaptı.

TARAFTARA ÇAĞRI
Sergen Yalçın, taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bize gereken desteği veriyorlar. Oyuncuları inanılmaz bir şekilde müsabaka içinde itiyorlar. Artık Kayseri'de bir birleşim sağlandı diye düşünüyorum. Futbolcular ve taraftarlar arasında ve yönetim. İnanılmaz bir birliktelik var. İnşallah bu karşılaşmalardan da taraftarımız ve oyuncularımız ile birlikte bu iki maçın da altından kalkarız diye düşünüyorum" diye konuştu.
(Alparslan Ötüken / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti
Hakkari'de polisten öğrencilere anlamlı destek
28 araca el konuldu: 21 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü
Şişli'de bir kişinin üzerine kepenk devrildi
Musul'da stratejik köprü geri alındı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Yunan bakan Türkiye'yi tehdit etti
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
Çavuşoğlu’ndan Kocyas’a: O şımarık çocuğa da iyi anlatsınlar
'Reis'in galası yapıldı
'Reis'in galası yapıldı
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Gurbetçiler referandumda ne diyecek? İşte ülke ülke kritik sonuçlar
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Fenerbahçe yine puan kaybetti! 1-1
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti
Eski milli futbolcu İsmail Kurt vefat etti
Hakkari'de polisten öğrencilere anlamlı destek
Hakkari'de polisten öğrencilere anlamlı destek
28 araca el konuldu: 21 kişi tutuklandı
28 araca el konuldu: 21 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü
Diyarbakır'da cinnet: 2 ölü
Şişli'de bir kişinin üzerine kepenk devrildi
Şişli'de bir kişinin üzerine kepenk devrildi
Musul'da stratejik köprü geri alındı
Musul'da stratejik köprü geri alındı
Sergen Hocadan fikstür eleştirisi
Sergen Hocadan fikstür eleştirisi
Son 50 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor
Son 50 yılın en kurak mevsimi yaşanıyor
Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya böyle gitti
Beşiktaş taraftarı TT Arena'ya böyle gitti
Safiye Soyman'a doğum günü sürprizi
Safiye Soyman'a doğum günü sürprizi
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
129 sanıklı İzmir Büyükşehir davasında karar
129 sanıklı İzmir Büyükşehir davasında karar

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English