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'Şerefsizler sevinmesin, 10 Gökhan daha gelecek'
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'Şerefsizler sevinmesin, 10 Gökhan daha gelecek'

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın annesi Selma Seçkin, 'O şerefsizleri ben sevindirmem. 10 tane daha Gökhan gelecek. Burada bir sürü Gökhan var' dedi.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın annesi Selma Seçkin, "O şerefsizleri ben sevindirmem. 10 tane daha Gökhan gelecek. Burada bir sürü Gökhan var" dedi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Gökhan Bayram'ın (26) cenazesi memleketi Samsun'a getirildi. Şehidin cenazesini taşıyan uçağın Samsun-Çarşamba Havalimanı'na indiği sırada anne Selma Seçkin ve şehidin kardeşi Serkan Bayram birbirlerine tutunarak ağlamadan, terör örgütlerine karşı dimdik ayakta durduklarını söylediler. Şehidin 4 ay sonra nişanlanacağı sevgilisi Kübra da "Sen gelemedin ben geldim aşkım" diyerek ağıt yaktı.

"BURADA KİMSE AĞLAMAYACAK"
Oğlunun şehit olmak istediğini her zaman dile getirdiğini söyleyen anne Selma Seçkin, "Burada kimse ağlamayacak. Peygamber efendimizin yanına gidiyor oğlum. Sözümü tuttum ben onu saygıyla karşılıyorum. Ağlamıyorum. Sen verdin sen aldın Allah'ım. Ben şehit annesiyim. Gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyoruz oğlum. Sen bize 'bu benim düğünüm' dedin. Düğünündeyiz oğlum. Yavrum şehit olmak için Allah'ına, peygamberine yalvaran bir insandı. Hepiniz şahitsiniz. Şerefsizleri ben sevindirmem. O şerefsizler sevinmesin. Ben buradayım. 10 tane daha Gökhan gelecek. Burada bir sürü Gökhan var. Duyuyorsanız duyun şerefsizler. Adam yolladım ben adam askere. Şehit annesiyim ben. Sizin kahpe kurşunlarınıza gitmedi benim çocuğum. Yok, Allah'ım aldı. Bak aslan parçası geliyor. Dimdik duruyorum. Oğlumun duaları kabul oldu. Şehit oldun annem" dedi.
Şehidin kardeşi Serkan Bayram ise "Bizi duyduğunu biliyorum. Rüyamıza gel mutlu et bizi ağabey. Ölmedin sen şehitsin. Peygambere komşu oldun ağabey. Allah senin gibi şehit olmayı bana da nasip etsin" diyerek dik duruş gösterdi.
Şehit Gökhan Bayram'ın cenazesi yapılan askeri törenin ardından anneannesinin evine helallik alınmaya götürüldü.
Çarşamba Havalimanı'ndakı karşılama törenine Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, akrabaları ve vatandaşlar katıldı.
(Erdi Demür - Şahin Binici /İHA)

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