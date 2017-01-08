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Serdivan Belediyesi kar mücadelesini sürdürüyor
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Serdivan Belediyesi kar mücadelesini sürdürüyor

Serdivan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadelesini sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı karla mücadelesini sürdürüyor.

Serdivan Belediyesi Fen işleri Müdürlüğüne bağlı Karla mücadele timleri yollardaki çalışmalarını aralıksız sürdürürken Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler de bu zorlu kışı dışarıda geçiren sokak hayvanları için seferber olup, ilçe genelindeki farklı noktalara yemek kapları bıraktı. Twitter hesabından yaptığı "Ekiplerimiz sokaklarımızın süsü olan bu güzelliklerin kışı geçirmeleri için belirli noktalara yem kapları bırakıyor. Onları unutmayalım" paylaşımıyla Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da tüm vatandaşları destek olmaya çağırdı. Cuma gecesi bastıran ve Cumartesi günü şiddetini arttırarak şehri etkisi altına alan kar yağışına karşı Serdivan Belediyesi Karla Mücadele Timleri ilçedeki yolları açık tutmak için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda beklenen kar yağışı öncesi teyakkuza geçen Karla Mücadele Timleri, kar yağışının ve buzlanmanın olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla, ilk karın yere düştüğü andan itibaren yol açma, tuzlama ve küreme çalışmaları gerçekleştirerek başta ana arterler olmak üzere tüm köy yolları dahil Serdivan'ın her noktasına anında müdahale etti.

Vatandaşların yollarla ilgili Serdivan Belediyesi'nin 444 54 50 numaralı çağrı merkezine ilettikleri talepleri anlık olarak kriz merkezinde değerlendiren yetkililer, arazide aralıksız çalışan ekiplerle bu bilgilerin paylaşıldığını ve belirtilen bölgeye karla mücadele timlerinin en hızlı şekilde yönlendirildiğini ifade ettiler. Geçtiğimiz yıl çalışmaları Asfalt Şantiyesi'ndeki koordinasyon merkezinden yöneten ve uygulamaları araziye çıkarak yerinde inceleyen Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, bu kış da ekipleri bizzat koordine etti. Karla mücadelede ilçe genelinde yapılan çalışmaları Twitter üzerinden anlık olarak paylaşan Alemdar, vatandaşların kendisini etiketleyerek yaptıkları paylaşımları da cevapsız bırakmadı. Ulaşımın aksamaması için her türlü tedbiri aldıklarını yineleyen Başkan Alemdar, yol açma, küreme ve tuzlama çalışmalarının hava şartları normale dönene kadar aralıksız devam edeceğini belirtti.
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