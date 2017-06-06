Serdar Özkan Gençlerbirliği'nde

Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaştığını duyurdu.
Transfer çalışmalarını sürdüren Gençlerbirliği geçtiğimiz sezon Antalyaspor forması giyen Serdar Özkan ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Serdar Özkan'ın bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde kendisini iki yıllığına Gençlerbirliği'ne bağlayan sözleşmeye imza attığı bildirildi. Beşiktaş altyapısından yetişen Serdar Özkan, İstanbulspor, Akçaabat Sebatspor gibi takımlarda kiralık olarak forma giydikten sonra Beşiktaş ile geçirdiği 3 sezonun ardından sırasıyla Samsunspor, Galatasaray, Ankaragücü, Şanlıurfaspor, Elazığspor, Sivasspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor'da görev yapmıştı. (Selçuk Böke / İHA)
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