Serdar Ortaç doğum gününü sahnede kutladı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 47 yaşına bastı. Ortaç için sahnede pasta kesildi.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç 47 yaşına bastı. Ortaç için sahnede pasta kesildi. Serdar Ortaç, Sahne İstanbul Etiler'de sevilen şarkılarını misafirleri için seslendirdi. Ortaç'ın doğum günü de sahnede pasta kesilerek kutlandı. 47 yaşına giren sanatçı, "Ben evlendikten sonra yeniden doğdum aslında" diyerek eşine olan sevgisini dile getirdi.
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