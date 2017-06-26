Serdar Ortaç Bodrum'u salladı

Bodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ortaç bekar hayranlarından bir an önce evlenmelerini istedi.

Bodrum'da sahne alan Serdar Ortaç, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ortaç bekar hayranlarından bir an önce evlenmelerini istedi.

Gümbet barlar sokağında bir mekanda sahne alan pop müziğin güçlü sesi Serdar Ortaç, eski ve yeni şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, esprileriyle de tatilcileri kahkahalara boğdu. 10 sene önce aşk dolu şarkılar yazdığını, aşkı arayan şarkıların peşinde olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, bundan sonra mutsuz şarkı yazmayacağını ifade etti. 40 yaşından sonra aşkı bulduğunun altını çizen Ortaç, "Bundan sonra acı dolu şarkılar yazmayacağım. Kalan son yıllarımda mutlu olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Evliliğe övgüler yağdıran Ortaç, bekar hayranlarından bir an önce evlenmelerini istedi.

