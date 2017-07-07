Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6280 liradan, euro ise 4,14 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,6280 liradan, euro ise 4,14 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6260 liradan alınan dolar 3,6280 liradan, 4,1380 liradan alınan euro ise 4,14 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6220 liradan, euro ise 4,1340 liradan satıldı.

