Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,6070 liradan, euro ise 4,0930 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,6070 liradan, euro ise 4,0930 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6050 liradan alınan dolar 3,6070 liradan, 4,0910 liradan alınan euro ise 4,0930 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6030 liradan, euro ise 4,0820 liradan satıldı.
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