Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0380 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0380 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5560 liradan alınan dolar 3,5580 liradan, 4,0360 liradan alınan euro ise 4,0380 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5620 liradan, euro ise 4,0440 liradan satıldı.

