Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0390 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5560 liradan alınan dolar 3,5580 liradan, 4,0370 liradan alınan euro ise 4,0390 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5480 liradan, euro ise 4,0310 liradan satıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.