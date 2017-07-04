Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0390 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5580 liradan, euro ise 4,0390 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5560 liradan alınan dolar 3,5580 liradan, 4,0370 liradan alınan euro ise 4,0390 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5480 liradan, euro ise 4,0310 liradan satıldı.

