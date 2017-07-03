Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5160 liradan, euro ise 4,0120 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5160 liradan, euro ise 4,0120 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5140 liradan alınan dolar 3,5160 liradan, 4,01 liradan alınan euro ise 4,0120 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5170 liradan, euro ise 4,0190 liradan satıldı.

