Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5260 liradan, euro ise 4,0320 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5260 liradan, euro ise 4,0320 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5240 liradan alınan dolar 3,5260 liradan, 4,03 liradan alınan euro ise 4,0320 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5210 liradan, euro ise 4,0190 liradan satıldı.

