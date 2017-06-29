Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5040 liradan, euro ise 4 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5040 liradan, euro ise 4 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5020 liradan alınan dolar 3,5040 liradan, 3,9980 liradan alınan euro ise 4 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,52 liradan, euro ise 4,0060 liradan satıldı.
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