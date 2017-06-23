Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,9190 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,9190 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5080 liradan alınan dolar 3,51 liradan, 3,9170 liradan alınan euro ise 3,9190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9240 liradan satıldı.

