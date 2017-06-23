Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,9190 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,51 liradan, euro ise 3,9190 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5080 liradan alınan dolar 3,51 liradan, 3,9170 liradan alınan euro ise 3,9190 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9240 liradan satıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.