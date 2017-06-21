Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5450 liradan, euro ise 3,9470 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5450 liradan, euro ise 3,9470 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5430 liradan alınan dolar 3,5450 liradan, 3,9450 liradan alınan euro ise 3,9470 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5410 liradan, euro ise 3,9490 liradan satıldı.

