Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5180 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5180 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5160 liradan alınan dolar 3,5180 liradan, 3,9240 liradan alınan euro ise 3,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5170 liradan, euro ise 3,9290 liradan satıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.