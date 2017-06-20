Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5180 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5180 liradan, euro ise 3,9260 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5160 liradan alınan dolar 3,5180 liradan, 3,9240 liradan alınan euro ise 3,9260 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5170 liradan, euro ise 3,9290 liradan satıldı.

