Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,50 liradan, euro ise 3,9180 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,50 liradan, euro ise 3,9180 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,4980 liradan alınan dolar 3,50 liradan, 3,9160 liradan alınan euro ise 3,9180 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5120 liradan, euro ise 3,9290 liradan satıldı.

