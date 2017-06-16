Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 3,9330 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5290 liradan, euro ise 3,9330 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5270 liradan alınan dolar 3,5290 liradan, 3,9310 liradan alınan euro ise 3,9330 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5190 liradan, euro ise 3,9260 liradan satıldı.

