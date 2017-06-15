Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,4930 liradan, euro ise 3,9220 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,4930 liradan, euro ise 3,9220 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,4910 liradan alınan dolar 3,4930 liradan, 3,92 liradan alınan euro ise 3,9220 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,4930 liradan, euro ise 3,9350 liradan satıldı.
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