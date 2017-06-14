Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5160 liradan, euro ise 3,9460 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5140 liradan alınan dolar 3,5160 liradan, 3,9440 liradan alınan euro ise 3,9460 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9470 liradan satıldı.

