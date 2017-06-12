Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,53 liradan, euro ise 3,96 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,53 liradan, euro ise 3,96 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5280 liradan alınan dolar 3,53 liradan, 3,9580 liradan alınan euro ise 3,96 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5280 liradan, euro ise 3,9440 liradan satıldı.

