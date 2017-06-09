Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9450 liradan güne başladı.

Serbest piyasada dolar 3,5240 liradan, euro ise 3,9450 liradan güne başladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da 3,5220 liradan alınan dolar 3,5240 liradan, 3,9430 liradan alınan euro ise 3,9450 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5340 liradan, euro ise 3,9590 liradan satıldı.

