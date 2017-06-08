Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 3,5420 liradan, euro ise 3,9940 liradan güne başladı.
Serbest piyasada dolar 3,5420 liradan, euro ise 3,9940 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da 3,54 liradan alınan dolar 3,5420 liradan, 3,9920 liradan alınan euro ise 3,9940 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,5320 liradan, euro ise 3,9750 liradan satıldı.
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